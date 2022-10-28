Москва, , 11:49 — REGNUM Жители РФ всё чаще отказываются от крупных покупок, реже ходят в рестораны и переориентируются на посещение заведений более низкого ценового сегмента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» Наталья Череповская. Так она прокомментировала информацию о сентябрьском росте инфляционных ожиданий в РФ.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«В РФ наблюдается уменьшение потребительской активности за счет снижения темпов прироста доходов населения, — сказала Череповская. — Это проявляется в отказе от крупных покупок, в снижении частоты посещений ресторанов с обслуживанием и сокращением заказов блюд и напитков, переходом в заведения более низкого ценового сегмента. Цены сервисов готовой еды в среднем выросли на 15%. Ретейлер отмечает сжатие спроса на дорогостоящую продукцию, поскольку происходит рост цен на продовольственные товары, входящие в продовольственную корзину, например в сентябре, по данным Фонда «Общественное мнение», на молочную продукцию (+28%), мясо (+33%), рыбу (+25%)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что на конец 2022 года инфляция в России будет на уровне 12,2%.

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