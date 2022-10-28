Казань, 28 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 46-летнего руководителя Закамского территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства инспекции Госстройнадзора возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

t. me/su_skr16 Взятка

По версии следствия, в октябре 2022 года сотрудники возглавляемого подозреваемым подразделения при проверке проектной документации объекта капитального строительства — молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района выявили многочисленные нарушения. Общаясь с представителем субподрядчика выполнявшего работы, злоумышленник предложил, несмотря на выявленные нарушения, выдать положительное заключение о результатах проверки за вознаграждение в 250 тыс. рублей.

О выдвинутых требованиях субподрядчик сообщил в правоохранительные органы. 26 октября после получения денег подозреваемого задержали в своем служебном кабинете.

Свою причастность к совершению преступления он признал. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 40-летнего начальника исправительной колонии признали виновным в получении взятки.

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