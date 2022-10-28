28 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова гендиректора МАГАТЭ о том, что агентству понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом «грязной бомбы».

Тимур Кондратьев, , 12:31 — REGNUM Заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что организации понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом «грязной бомбы», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Грязная бомба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ждут ядерного взрыва, походу», — предполагает Максим Б.

Многие пользователи сомневаются, что резолюция МАГАТЭ по поводу информации о «грязной бомбе» окажется объективной оценкой. Граждане убеждены, что Гросси просто ждёт отмашки из США, чтобы ни в коем случае не задеть чувства киевского неонацистского режима.

«Хорошо, хоть не годы. А выводы им Америка уже написала», — считает Екатерина М.

«Иными словами, «нам нужно время, чтобы легенду более-менее правдоподобную сочинить», — подметил Дмитрий Д.

«Думают, как прикрыть пятую точку Киева в очередной раз или, наоборот, продумывают, как правильно подавать то, что Киев создавал «грязную бомбу»?» — интересуется Гузель С.

Некоторые комментаторы отмечают, что МАГАТЭ так и не смогло сказать что-нибудь вразумительное по поводу обстрелов Запорожской АЭС. Тогда в своей резолюции агентство не сумело определить автора обстрелов атомного объекта, хотя любой, кто обладает зрением, мог убедиться в том, боеприпасы производства какого государства упали на территории электростанции.

«Снова пригласили для приличия. И опять им нужно время для «выводов». До этого они так и не выяснили, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию», — напомнила Анна П.

«Да сколько можно делать эти выводы уже?! Всем понятно, кто затеял эту «грязную бомбу». Сколько можно сопли жевать и Киев прикрывать?!» — возмущается Валентин П.

Заседание МАГАТЭ IAEA Imagebank

Часть людей находится в шаге от полного разочарования во всех западных институтах и организациях, поскольку, кроме России, больше никто не хочет искать объективность и справедливость.

«Я только начала думать, что МАГАТЭ исправилось и начало работать, но нет. Как тянули резину, так и продолжают», — отметила Татьяна Н.

«Они делают вид, что как-то работают, но пока абсолютно не справляются со своими задачами и нашими надеждами на них», — написала Аделя Р.

«Для начала МАГАТЭ нужно зрение и воля, чтобы увидеть правду и о ней заявить во всеуслышание», — пишет Денис С.

Нашлись и те, кто уверен, что ждать доклада МАГАТЭ не имеет никакого смысла, потому что этот документ никоим образом не повлияет на Киев, который готовится совершить ядерную провокацию с использованием «грязной бомбы».

«МАГАТЭ и ООН полностью изжили себя и легли под американский башмак. Фиктивные проверки, фиктивные слова. Лицемеры», — указывает Александр Х.

«Веры нет в МАГАТЭ, но они по определению бесполезны в рамках готовящегося Киевом преступления. Ведь это агентство занимается скорее оценкой последствий ядерной катастрофы или контролем за атомными электростанциям, а не предпосылками или поиском нелегального ядерного оружия», — поделилась своим мнением Аделина К.

Напомним 28 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил журналистам о том, что МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом «грязной бомбы».