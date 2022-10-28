Кишинёв, , 11:47 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан подал судебный иск на премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу и министра юстиции Серджиу Литвиненко. Об этом градоначальник объявил 28 октября на пресс-конференции.

Ион Чебан Socialistii.md

Причиной стали заявления членов правительства, что США ввели санкции в отношении партии «Национальное альтернативное движение», основанной мэром в сентябре. В реальности оказалось, что партию в отчёте Казначейства США обвинили в сотрудничестве с ФСБ, но санкции в её отношении не ввели.

«Действия премьер-министра и министра юстиции считаю явно манипулятивными, лживыми и прямо направленными на дискредитацию политического проекта «Национальное альтернативное движение» (MAN) и меня лично», — заявил Чебан.

По мнению мэра, подобные заявления делают, чтобы помешать регистрации его партии.

Напомним, следующие выборы мэра Кишинёва должны пройти осенью 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Кишинева пообещал подать в суд на представителей власти Молдавии

Читайте развитие сюжета: Мэр Кишинёва потребовал, чтобы премьер-министр Молдавии год подметала улицу