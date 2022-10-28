Орск, Оренбургская область, 28 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура инициировала иск, где потребовала привести в порядок автомобильный пункт пропуска «Орск», сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения. В частности, на территории пункта пропуска отсутствует помещение для подвергнутых административному задержанию граждан. Нет системы вентиляции.

В судебном порядке транспортный прокурор потребовал обязать Дирекцию по строительству и эксплуатации объектов Росграницы принять меры по оборудованию пункта пропуска в соответствии с требованиями закона. Требования удовлетворены. Судебное решение в законную силу не вступило.