Кемерово, 28 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области в период с 20 по 26 октября 2022 года Сибирским управлением Ростехнадзора составлены 11 протоколов о временном запрете деятельности шахт. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

DariuszSankowski Шахта

«Вновь рост числа приостановок решениями Ростехнадзора. Угольщики Кузбасса, рискуя жизнями шахтёров и личной свободой, упорно стремятся побить собственный антирекорд», — написал Виль в своём телеграм-канале.

Так, 20 октября введён запрет на ведение горных работ на шахте «Грамотеинская» — за нарушения требований промышленной безопасности во время тренировок с работниками шахты по применению самоспасателей.

Под приостановку деятельности также попали Угольная компания «Сила Сибири», шахта «Есаульская», шахта «Большевик», шахта имени С. Д. Тихова, Угольная компания «Северный Кузбасс» (шахта «Березовская»), «СУЭК-Кузбасс» (шахта «Комсомолец»), Угольная компания Анжерская-Южная, шахта «Талдинская-Западная-1», «УК Анжерская-Южная», шахта им. А. Д. Рубана.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 28 октября на шахте «Юбилейная» в Новокузнецке произошло возгорание кабельной муфты. В это время под землёй находилось около 118 горняков.

Читайте также: Прокуратура начала проверку после возгорания в кузбасской шахте «Юбилейная»