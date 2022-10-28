Иркутск, , 11:44 — REGNUM В Иркутске откроется специализированный прачечный комбинат для больниц и гостиниц, сообщает 28 октября телеграм-канал правительства Приангарья.

Иркутск, специализированный прачечный комбинат Правительство Приангарья

Корпорация развития Иркутской области окажет финансовую поддержку инвестпроекту по открытию в Иркутске первого специализированного прачечного комбината, который будет оказывать услуги больницам, санаториям и гостиницам. Общая стоимость проекта — 58 млн рублей, из которых 12 млн — заемные средства КРИО.

«Открытие в Иркутске прачечного комбината будет иметь не только экономический эффект, но и социальный — качественная стирка обеспечит профилактику внутрибольничных инфекций. Услуги комбината также будут востребованы со стороны гостиниц: турпоток в Иркутскую область постоянно растет, поэтому нужны организации, которые будут оказывать отелям услуги по качественной стирке и химической обработке белья», — отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Инициатор проекта — прачечный комбинат «Гринер». Предприятие планирует запуск в 2023 году. На комбинате трудоустроят 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по август 2022 года туристический поток в Приангарье, благодаря системе кешбэка, увеличился на 15%.

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