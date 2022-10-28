Брюссель, , 11:43 — REGNUM Увеличение военного присутствия России на Крайнем Севере видит Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 28 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим, увеличение присутствия России. Они открывают вновь старые военные базы советских времен. Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море», — сказал он.

При этом Столтенберг уточнил, что российские военные также совершенствуют свои военные средства и в том числе — подводные лодки и особенно более современное оружие, включая ядерные вооружения.

Также генсек НАТО указал, что, как он считает, ситуация на Крайнем Севере якобы «имеет значение» для безопасности стран — членов альянса по обеим сторонам Атлантического океана.

«Поэтому я приветствую то, что Финляндия и Швеция вступят в альянс. Потому что это усилит наше присутствие на Крайнем Севере», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим и после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, вне зависимости от того, какая из партий получит преимущество.