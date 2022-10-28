Париж, 28 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Правительство намерено сделать жизнь иностранцев, на которых распространяется обязательство покинуть территорию Франции, «невозможной» в своем будущем законопроекте об иммиграции. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Мера высылки является предметом постоянных споров, в частности, по поводу фактической степени ее применения. Эта полемика возобновилась после жестокого убийства 12-летней девочки Лолы.

Министр внутренних дел выразил сожаление по поводу «слишком сложного права на высылку иностранца, находящегося в неурегулированном статусе, с использованием до двенадцати административных и судебных средств правовой защиты». По его словам, «более половины» из 120 000 принятых иностранцев не подлежат исполнению из-за административных апелляций.

В предстоящем законопроекте планируется разделить это возможное количество апелляций на три, предусмотрев по этому вопросу «очень сложные крупные парламентские дебаты». В рамках проекта также планируется «снять защиту для определенного числа иностранцев». Отмена этой меры позволит, по словам Жеральда Дарманена, «высылать дополнительно 4000 иностранных правонарушителей в год».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным данным, опубликованным в институте статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции выросла до 6,2% за год в октябре.

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