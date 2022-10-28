Калуга, 28 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Рабочий погиб, упав с крыши девятого этажа при выполнении ремонтных работ, в Калуге днём 27 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России. Место происшествия

По предварительным данным, 39-летний местный житель выполнял работы по ремонту кровли в многоэтажном доме. При спуске строительных инструментов на самодельном веревочном механизме вниз мужчина потерял равновесие и разбился насмерть.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.