Пекин, , 11:40 — REGNUM Китай добыл 269,987 тонны угля за первые девять месяцев года, что на 33,235 тонны или 14,04% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 28 октября газета China Daily.

Золото Bullion Vault

За первые три квартала потребление золота на рынке Китая сократилось на 4,36% в годовом исчислении до 778,09 тонны, сообщили Китайской ассоциация золота. По данным ассоциации, потребление золотых украшений в Китае достигло 522,15 тонны, что на 1,31% ниже в годовом исчислении, в то время как потребление золотых монет и слитков сократилось на 10,46% до 191,73 тонны за первые три квартала.

За тот же период потребление золота на промышленные и прочие нужды достигло 64,21 тонны, что на 8,79% ниже в годовом исчислении. Свежие данные также показали, что запасы обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF) в Китае сократились на 17,32 тонны за первые девять месяцев. К концу сентября общий объем запасов золотых ETF на китайском рынке составлял около 57,97 тонны.