Москва, , 11:39 — REGNUM Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв намерен направить обращение в Министерство обороны РФ о необходимости дать четкие правила порядка выплат зарплат мобилизованным гражданам, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал о поступающих обращениях, в которых семьи мобилизованных просят разобраться в порядке начисления зарплат. Судя по историям людей, единого порядка начисления заработной платы до сих пор нет: кто-то еще не получил ни копейки, другим перевели несколько сотен тысяч рублей, третьим заплатили по 5-7 тысяч.

«Финансовое положение, в котором оказались мобилизованные и их семьи, я считаю унизительным. Пожилые родственники, жены, дети, которые находились на иждивении у мужчин, остались без средств к существованию. Люди и так переживают за своих сыновей, мужей и отцов. И эти переживания теперь помножены на финансовую незащищенность. О каком боевом духе можно говорить, когда мужчины не знают, как помочь оставшимся без средств к существованию семьях?», —сказал Ткачёв.

Депутат планирует задать вопросы в адрес ведомства.

«Я намерен обратиться за разъяснениями в Министерство обороны России. Ведомству пора дать четкие разъяснения о порядке выплат, организовать работу по информированию мобилизованных и их семей, подготовить специалистов, которые будут готовы ответить на любые вопросы о мобилизации. Понятная и прозрачная схема получения заработной платы, наверняка, снизит социальную напряженность», — заключил депутат.

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