Бейрут, , 11:41 — REGNUM Ливанская партия «Хезболла» поддержала заключение соглашения о демаркации морских границ между Ливаном и Израилем. С официальным заявлением по поводу пограничной сделки выступил лидер движения Хассан Насралла, который речь которого транслирован телеканал Al-Manar.

Хасан Насралла Moqawama.org

По словам Насраллы, заключение сделки стало результатом усилий всех ливанцев, которые сплотились с целью не допустить утраты суверенных территорий своей страны.

«То, что произошло, — великая, великая, великая победа Ливана как страны, как народа и как сопротивления» — заявил Насралла.

Ранее главы Израиля и Ливана подписали соглашение, которое урегулировало многолетний пограничный конфликт между двумя странами.