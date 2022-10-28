Ульяновск, 28 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области материалы прокурорской проверки по факту незаконной добычи недр направлены в следственный орган. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по итогам проверка законодательства об охране недр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Земля

По данным Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры, в Чердаклинском районе на площади около 0,6 га незаконно проведены работы по снятию, перемещению плодородного слоя почвы, а также добыто свыше 11 тыс. куб. метров общераспространенных полезных ископаемых. В ведомстве отмечают, что работы были проведены на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащего организации.

Правоохранители оценили причинённый недрам и сельхозземлям ущерб в размере около 8 млн рублей.

Материалы прокурорский проверки переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Напомним, что в январе 2022 года в Заволжском районе Ульяновска после жалоб жителей выявили три источника выбросов загрязняющих веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года стало известно, что в Ульяновской области возмещён ущерб водным ресурсам из-за реконструкции моста на Свияге: причиной стала засыпка водоёма во время нереста рыбы.