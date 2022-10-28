Хужир, Иркутская область, , 11:37 — REGNUM В Иркутской области введен в эксплуатацию участок автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир протяженностью 13,6 километра. Это одна из самых популярных региональных дорог, ведущих на озеро Байкал, сообщает 28 октября телеграм-канал правительства Приангарья.

Участок автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир Правительство Иркутской области

На участке с 8 по 22 километр восстановлены искусственные сооружения, уложено новое асфальтобетонное покрытие, и две автобусных остановки. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

«Конструкция дорожной одежды выполнена исходя из транспортно-эксплуатационных требований с учетом категории дороги, конструкции и состояния существующей дорожной одежды, интенсивности движения и других требований», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2022 года стало известно о сдаче в эксплуатацию после ремонта дороги вдоль озера Арахлей.

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