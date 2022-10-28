Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Чувства жительницы Санкт-Петербурга оскорбили тыквы, расставленные в одном из магазинов города в преддверии Хэллоуина. Видео с недовольством женщины опубликовали в социальной сети.

Хэллоуин Quotesideas.com

Судя по содержанию ролика, женщина пришла в магазин вместе с детьми, а витрина с тыквами, оформленными в стиле праздника Хэллоуин, их напугала. Петербурженка считает, что такой объект «посвящён сатанинским культам». Свои претензии женщина решила высказать администратору магазина.

«Если вы не уберёте это в ближайшее время, будет заявление в прокуратуру о нарушении моих прав, — заявила жительница Петербурга. — Мои чувства это оскорбляет. Я думаю, не только мои, а чувства многих».

В качестве аргумента женщина привела законодательство, ссылаясь на статью 148 УК РФ («Действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Отметим, что Хэллоуин празднуется 31 октября в западном мире. В России для многих он стал «коммерческим» праздником, так как его атрибутику часто используют в местах развлечений и отдыха.