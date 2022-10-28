Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Задание по частичной мобилизации в полном объёме выполнено в Камчатском крае. Об этом 28 октября сообщил глава региона Владимир Солодов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«На сегодняшний день все задачи (по частичной мобилизации. — Прим. ред.), которые поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объёме», — сказал он.

При этом Солодов уточнил, что так как частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным, то именно он и будет принимать решение о её окончании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мобилизационные мероприятия в Астраханской области планируется завершить 31 октября.