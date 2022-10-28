Москва, , 11:35 — REGNUM Глупостью назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложения правительства России по защите русского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«То то, что предлагают в правительстве, — это просто глупость, которую народ не поддержит», — заявил Миронов.

Он напомнил, что «язык — это живой организм, который, как говорил Виссарион Белинский, живет вместе с жизнью народа».

«И если в нашей речи появляется все больше слов, то это хороший повод для власти не принимать новые бесполезные запреты, а задуматься: а все ли она делает правильно, чтобы сохранить русский язык?» — указал парламентарий.

По его убеждению, сохранение языка — это комплексная задача, которая касается экономики и социальной политики государства.

«Начинать надо с развития образования и культуры, на которые надо выделять по 7% и 3% ВВП соответственно, на чем давно настаивает «Справедливая Россия — За правду». Но этого и близко не было в нашей стране, и нет в проекте нового бюджета! Зато есть ЕГЭ и бакалавриат, которые плодят недоучек и людей, неспособных мыслить самостоятельно! А еще засилье западной культуры, которая учит молодежь думать и говорить по западным образцам», — сказал он.

Негативно на русский язык влияет бездумная миграционная политика, в результате которой на территории России оказываются десятки и сотни тысяч мигрантов, которые не говорят на русском или очень плохо им владеют, отметил депутат.

«И они получают российское гражданство без всяких программ культурной адаптации. Каким будет русский язык с таким населением?» — задается вопросом он.

«И, наконец, пресловутое импортозамещение. Если финансы, промышленность, информационная сфера выстроены по западным стандартам, если мы не производим свои продукты и технологии, значит, будем пользоваться иностранными и на иностранном языке», — констатировал Миронов.

Парламентарий предложил правительству установить запрет самим себе, чтобы общаться не на своем чиновничьем, а на понятном людям языке.

Законопроект о роли русского языка правительство России внесло в Госдуму 26 октября. Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

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