Москва, 28 октября 2022, 11:35 — REGNUM Глупостью назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложения правительства России по защите русского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«То то, что предлагают в правительстве, — это просто глупость, которую народ не поддержит», — заявил Миронов.

Он напомнил, что «язык — это живой организм, который, как говорил Виссарион Белинский, живет вместе с жизнью народа».

«И если в нашей речи появляется все больше слов, то это хороший повод для власти не принимать новые бесполезные запреты, а задуматься: а все ли она делает правильно, чтобы сохранить русский язык?» — указал парламентарий.

По его убеждению, сохранение языка — это комплексная задача, которая касается экономики и социальной политики государства.

«Начинать надо с развития образования и культуры, на которые надо выделять по 7% и 3% ВВП соответственно, на чем давно настаивает «Справедливая Россия — За правду». Но этого и близко не было в нашей стране, и нет в проекте нового бюджета! Зато есть ЕГЭ и бакалавриат, которые плодят недоучек и людей, неспособных мыслить самостоятельно! А еще засилье западной культуры, которая учит молодежь думать и говорить по западным образцам», — сказал он.

Негативно на русский язык влияет бездумная миграционная политика, в результате которой на территории России оказываются десятки и сотни тысяч мигрантов, которые не говорят на русском или очень плохо им владеют, отметил депутат.

«И они получают российское гражданство без всяких программ культурной адаптации. Каким будет русский язык с таким населением?» — задается вопросом он.

«И, наконец, пресловутое импортозамещение. Если финансы, промышленность, информационная сфера выстроены по западным стандартам, если мы не производим свои продукты и технологии, значит, будем пользоваться иностранными и на иностранном языке», — констатировал Миронов.

Парламентарий предложил правительству установить запрет самим себе, чтобы общаться не на своем чиновничьем, а на понятном людям языке.

Законопроект о роли русского языка правительство России внесло в Госдуму 26 октября. Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

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