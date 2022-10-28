Петропавловск-Камчатский, , 11:34 — REGNUM Все жители Камчатки, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, получат единовременные выплаты в сумме 150 тыс. рублей. Это касается и тех, кто отправился на боевое слаживание на полигоны в других регионах, рассказал в прямом эфире 28 октября губернатор края Владимир Солодов.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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Военнослужащим, которые готовятся к спецоперации на полигоне в Чите, выплаты задержали.

«Я знаю, что определённая заминка была. Это связано с процессом оформления необходимых документов, зачисления мобилизованных в Вооруженные силы Российской Федерации. До получения приказов мы не имеем юридических оснований производить выплаты. Буквально сегодня ночью мы получили приказы, поэтому половина ребят уже получила выплаты. В ближайшие дни остальные граждане также получат их», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке по поручению губернатора Романа Копина расширены меры поддержки для детей военнослужащих, в том числе мобилизованных, добровольцев, сотрудников Росгвардии, сотрудников ОВД и других федеральных органов, принимающих участие в спецоперации.