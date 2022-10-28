Амвросиевский район, ДНР, , 11:33 — REGNUM В Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики отремонтировано более 24 тыс. кв. метров дорожного полотна. Об этом 28 октября сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу Амвросиевского района Игоря Лызова.

Дорожный ремонт в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Капремонт дорог мы сделали 23 481 кв. метр, текущий ремонт — 1 322 кв. метра. И осталось нам ещё сделать текущего ремонта 4 827 кв. метров. У нас в ремонте сейчас ещё школа № 5, где мы кровельную работу сделали и остекление поставили, и поставили стекла в школе № 2 и школе № 6», — сказал Лызов.

До конца года также планируется провести ремонт в местной детско-юношеской спортивной школе, где в результате обстрелов со стороны ВСУ были выбиты стекла и повреждена кровля здания.