Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Министерство обороны США обнародовало свою стратегию национальной обороны, где отмечается, что Америке предстоит «решающее десятилетие» и что Китай останется «наиболее значимым стратегическим конкурентом» в течение многих лет.

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В частности, в документе говорится, что «наиболее… серьезным вызовом национальной безопасности США является принудительное и все более агрессивное стремление КНР переделать Индо-Тихоокеанский регион и международную систему в соответствии со своими интересами и авторитарными предпочтениями».

Хотя Китай рассматривается в качестве долгосрочного приоритета США в области обороны, Россия названа «острой угрозой», которую необходимо сдерживать, а ее действия подчеркивают важность усилий США по сохранению международных союзов, включая НАТО.

«Правительство России стремится использовать силу для навязывания изменений границ и восстановления имперской сферы влияния», — гласит документ.

«В отличие от Китая, Россия не может бросить системный вызов США в долгосрочной перспективе, но российская агрессия представляет непосредственную и острую угрозу нашим интересам и ценностям», — заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в четверг 27 октября.

По его словам, США должны остерегаться расширения политического и военного сотрудничества между Россией и Китаем.

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