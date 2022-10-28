* ИГ — запрещённая в России организация

Канберра, 28 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза в ходе пресс-конференции спросили о бывших женах боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и детях, включая больных и уязвимых лиц, которые должны быть репатриированы из сирийских лагерей для задержанных. Ответ передала газета The Guardian.

Сирия

Ранее лидер оппозиции Питер Даттон назвал их возвращение «угрозой национальной безопасности».

Альбаниз сказал, что его партия будет продолжать действовать исходя из интересов национальной безопасности.

«Что мы и делали до этого момента. Это также делало и прежнее правительство… Органы национальной безопасности предпочли бы оставаться в стороне от публичности на данный момент. Я не собираюсь ничего больше добавлять по этому поводу», — ограничился сухим комментарием премьер-министр страны.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.