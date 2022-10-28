Вашингтон, 28 октября 2022, 11:34 — REGNUM Южная Корея и США активно сотрудничают в вопросе жёсткого противодействия недружественным действиям Пхеньяна. Об этом, как сообщает KBS, заявил посол Южной Кореи в США Чо Тхэ Ён.
Данное заявление он сделал в ходе встречи с журналистами, прошедшей 27 октября в Корейском культурном центре в Вашингтоне.
«Как вы знаете, ситуация на Корейском полуострове очень серьезная. В последнее время КНДР усиливает напряженность, проводя ракетные и артиллерийские стрельбы, возлагая вину на Южную Корею и США», — заявил посол.
Чо Тхэ Ён не исключил вероятности проведения Пхеньяном ядерного испытания, запуска межконтинентальной баллистической ракеты или испытаний других видов вооружений.
Отметим, что на этом фоне в Южной Корее звучат призывы разместить на территории страны тактическое ядерное оружие и стратегические вооружения США. Однако Сеул и Вашингтон относятся к таким призывам отрицательно. Взамен стороны сосредоточены на укреплении сил расширенного сдерживания.