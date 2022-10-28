Вашингтон, 28 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Южная Корея и США активно сотрудничают в вопросе жёсткого противодействия недружественным действиям Пхеньяна. Об этом, как сообщает KBS, заявил посол Южной Кореи в США Чо Тхэ Ён.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Данное заявление он сделал в ходе встречи с журналистами, прошедшей 27 октября в Корейском культурном центре в Вашингтоне.

«Как вы знаете, ситуация на Корейском полуострове очень серьезная. В последнее время КНДР усиливает напряженность, проводя ракетные и артиллерийские стрельбы, возлагая вину на Южную Корею и США», — заявил посол.

Чо Тхэ Ён не исключил вероятности проведения Пхеньяном ядерного испытания, запуска межконтинентальной баллистической ракеты или испытаний других видов вооружений.

Отметим, что на этом фоне в Южной Корее звучат призывы разместить на территории страны тактическое ядерное оружие и стратегические вооружения США. Однако Сеул и Вашингтон относятся к таким призывам отрицательно. Взамен стороны сосредоточены на укреплении сил расширенного сдерживания.