Ставрополь, , 11:32 — REGNUM В Ставропольском крае отмечены случаи существенного повышения цен на товары для нужд СВО. В частности, бронежилеты поднялись в цене сразу более чем в пять раз. Завышение цен на продукцию для военнослужащих, губернатор края Владимир Владимиров назвал недопустимым, а тех, кто к этому причастен, — негодяями и жуликами.

Владимир Владимиров — губернатор Ставрополья Stavgorod.ru

По словам Владимирова, если раньше бронежилеты можно было купить за 27 тыс. рублей, то в настоящее время их цена поднялась до 149 тыс. рублей. По таким фактам должны оперативно принимать решения правоохранительные органы, заявил губернатор. К зарвавшимся продавцам необходимо применять меры. Об этом Владимиров заявил в ходе очередной прямой линии с жителями Ставрополья, которая состоялась 27 октября.

Как отметил глава субъекта РФ, бронежилеты в настоящее время производят два предприятия в городе Невинномысске. Многие компании в крае переквалифицировались на выпуск продукции для спецоперации, подчеркнул Владимиров.

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