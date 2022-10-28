Чита, , 11:32 — REGNUM В Забайкалье за 9 месяцев 2022 года прокуроры выявили более 2 тысяч нарушений законов в сфере защите прав предпринимателей, сообщает 28 октября телеграм-канал прокуратуры региона.

Предприниматель

В соответствии с данными ведомственного статистического учета на территории Забайкальского края в январе–сентябре 2022 года при осуществлении надзора в сфере защите прав субъектов предпринимательской деятельности прокуратурой выявлено 2160 нарушений (за 9 месяцев 2021 года — 1781, +21,3%).

В целях их устранения принято 909 мер прокурорского реагирования (669, рост в 1,4 раза), в том числе принесено 473 (246) протеста на незаконные правовые акты, в суды направлены 44 (20) иска, из которых 47 (4) рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, внесено 371 (395) представление об устранении нарушений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 273 (239) лица. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 20 (27) лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 21 (6) должностное лицо.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Могойтуйском (199), Забайкальском (179), Краснокаменском (129), Шилкинском (127), Хилокском (105), Борзинском (104) районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкалье стал Виктор Барахтенко.

Читайте также: В Забайкалье сменился бизнес-омбудсмен