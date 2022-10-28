Багдад, 28 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Депутаты парламента Ирака утвердили состав нового правительства страны, положив конец политическому кризису, который тянется в стране более года. Об этом 28 октября сообщает Shafaq.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, новое правительство возглавил премьер-министр страны Мохаммед Шиа ас-Судани, ранее занимавший посты министра по правам человека в Ираке, а также министра труда и социальных дел. Парламент также одобрил кабинет в составе 21 министра.

В числе лиц, ранее не занимавших высокие правительственные посты — новые министры иностранных дел, финансов и нефти и газа. Выступая перед парламентом, Судани назвал своей главной задачей борьбу с коррупцией в стране.

«Эпидемия коррупции, затронувшая все стороны жизни, более смертоносна, чем пандемия коронавируса, и стала причиной многих экономических проблем, ослабления власти государства, роста бедности, безработицы и низкого качества государственных услуг», — цитирует заявление Судани Shafaq.