Ереван, 28 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Азербайджан 27 октября передал Армении тела десяти армянских военнослужащих, погибших во время боёв на границе 13 и 14 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

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По данным азербайджанских СМИ, передача тел проходила в Шуше. Посредниками выступили российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе.

Торосян не сообщил, сколько всего было передано тел Азербайджаном с сентября.

Стоит отметить, согласно официальным данным, в Армении в ходе боёв 13 и 14 сентября погибли 207 военнослужащих, 20 попали в плен, 293 были ранены. также погибли трое мирных жителей, двое считаются пропавшими без вести.