Москва, 28 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Доверие президенту России Владимиру Путину выразили свыше 80% граждан. Одобряют его деятельность более 76% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 28 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

На вопрос о доверии президенту Путину положительно ответили 80,4% опрошенных. Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 62,5% опрошенных.

Одобряют деятельность главы государства 76,9% опрошенных, деятельность правительства — 52,1%, его председателя — 52,4%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил с 17 по 23 октября 2022 года и охватил 1,6 тыс. российских граждан в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

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