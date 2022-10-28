Александровск, Пермский край, 28 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В городе Александровске Пермского края из неблагополучной семьи изъяты двое маленьких детей, сообщили 28 октября в пресс-службе УФССП по региону.

r59. fssp. gov.ru Судебные приставы изымают детей

Приставам поступил исполнительный лист о передачи трёхлетнего мальчика и восьмимесячной девочки органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства. Семья, где воспитывались дети, является неблагополучной. Мать — наркоманка. Несмотря на то, что семья находилась на контроле, женщина не смогла справиться со своим пагубным пристрастием и была ограничена в родительских правах.

После изъятия детей доставили в больницу. Медикам предстоит провести обследования и оценить физическое состояние девочки и мальчика.

«Если женщина изменит свой образ жизни, бросит употреблять наркотики и найдет работу, то она сможет вернуть сына и дочь. А пока что у матери есть право навещать своих детей хоть каждый день», — сказали в УФССП по Пермскому краю.