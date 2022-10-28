Уфа, 28 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Законопроект об обязательной маркировке животных принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что документом определяется порядок маркирования и учета сельскохозяйственных животных в республике.

«Устанавливается, что маркирование животных будут осуществлять их владельцы — самостоятельно или с привлечением иных лиц. Вся информация будет отражаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания регионаКонстантина Толкачева.

Он пояснил, что целью поголовного учета животных является эпизоотическое благополучие Башкирии.

«В случае возникновения вспышки заболевания, в том числе инфекции, общей для животных и человека, ветеринарная служба, располагая обширной базой данных, сможет оперативно выявлять источники заражения и принимать адекватные ситуации меры. Таким образом, система маркирования и учета сельхозживотных поможет нам эффективнее купировать вспышки опасных инфекций и как следствие повысить продовольственную безопасность», — сообщил он.

Отмечается, что законопроект устанавливает порядок определения зоосанитарного статуса объектов, уточняет порядок выплаты компенсации владельцам животных при их изъятии в ходе ликвидации очагов особо опасных болезней.