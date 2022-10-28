Пенза, 28 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проверили организацию боевого слаживания мобилизованных бойцов на территории региона. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru Учебный полигон для мобилизованных в Пензенской области

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Делегация осмотрела места временной дислокации военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, пункты приема личного состава, площадки проведения практических занятий, казармы, столовые, учебные корпуса. Затем Паньшин и Мельниченко выехали на полигон, где проводятся стрельбы, отрабатывается тактика взаимодействия между бойцами, навыки обращения с образцами вооружения.

Замполпреда президента пообщался с военнослужащими и обратил внимание на то, что все мобилизованные одеты и экипированы по сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенская область на 100% выполнила задание по частичной мобилизации, заявил 27 октября военный комиссар региона Андрей Сурков.

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