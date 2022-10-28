Канберра, 28 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз не разговаривал напрямую с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом после принятия решения об отмене признания Западного Иерусалима столицей Израиля. Об этом, как пишет газетаTheGuardian, сообщили 28 октября австралийские чиновники на слушаниях в Сенате.

Флаг Израиля

Представитель Коалиции по иностранным делам Саймон Бирмингем указал на резко сформулированную публичную критику со стороны Лапида и спросил, звонил ли Альбаниз своему израильскому коллеге, чтобы извиниться за то, как было принято решение на прошлой неделе.

Катрина Купер, заместитель секретаря канцелярии премьер-министра, сказала: «Нет, сенатор, премьер-министр не получал никаких запросов на телефонный разговор с премьер-министром Израиля, и мы таковой не запрашивали».

Ранее на прошлой неделе правительство Австралии под руководством премьер-министра Энтони Альбаниза подписало планы отменить решение бывшего премьер-министра Скотта Моррисона в 2018 году признать Западный Иерусалим столицей Израиля.