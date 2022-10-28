Тайюань , Китай, , 11:28 — REGNUM Крупнейший китайский производитель угля провинция Шаньси увеличила добычу угля на 10% в годовом исчислении за первые три квартала 2022 года, сообщает 28 октября газета China Daily.

Уголь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В период с января по сентябрь добывающие предприятия Шаньси произвели 977,91 млн тонн сырого угля, что на 93 млн тонн больше, чем за тот же период, сообщает бюро статистики провинции Шаньси. Крупные электростанции Шаньси передали 105,35 кВт/ч электричества в другие регионы за указанный период, что на 14,6% больше в годовом исчислении. Будучи ведущей энергетической базой Китая, Шаньси является ключевым элементом энергобезопасности Китая.

Провинция планирует нарастить производство угля на 107 млн тонн до 1,3 млрд тонн в 2022 году и увеличить на 50 млн тонн в 2023 году, согласно циркуляру, выпущенному генеральной канцелярией правительства провинции Шаньси в июне.

В прошлом году провинция выработала 1,19 млрд тонн угля, что на 113 млн тонн больше в годовом исчислении. Показатели объема производства и роста составляют почти одну треть и две трети общего объема производства в стране и прироста объема производства, соответственно.