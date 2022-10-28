Москва, 28 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин включил российского лётчика Константина Ярошенко в состав ОП РФ. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

ОП РФ Общественная палата РФ

«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К. В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в тексте указа.

Константин Ярошенко 27 апреля 2022 года был освобождён из американской тюрьмы в результате обмена на гражданина США Тревора Рида.