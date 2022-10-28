Сочи, Краснодарский край, 28 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Сочи сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю 28 октября.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Заявление в полицию подали арендодатели. По их словам, женщина снимала жильё на сутки, однако позже хозяева узнавали, что их дом, квартира или комната арендована на длительный срок другими людьми. Выяснилось, что злоумышленница находила в Сети объявления о сдаче квартиры посуточно, оплачивала найм жилья за сутки и в тот же день, выступая уже в роли хозяйки квартиры, сдавала её на длительный срок ни о чём не подозревающим гражданам.

Установлена причастности женщины к 15 фактам противоправной деятельности. Сумма ущерба составила около 2 млн. рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).