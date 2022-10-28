Канберра, 28 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В настоящее время лейбористы расследуют предполагаемую утечку материалов кабинета министров Австралии после выхода в свет книги «Чума» за авторством Саймона Бенсона и Джеффа Чемберса. Об этом пишет газета The Guardian.

Флаг Австралии

В книге раскрываются детали Комитета национальной безопасности правительства Австралии под председательством Скотта Моррисона, в том числе его подход к отношениям с Китаем, процесс принятия решений о закрытии границ Австралии в начале 2020 года на фоне пандемии и обсуждения оборонной позиции Австралии.

Факт проверки подтвердил первый помощник секретаря канцелярии премьер-министра и кабинета министров Джон Рид.

«Мы рассмотрели книгу и информацию, содержащуюся в ней, чтобы определить ее точность или отсутствие таковой. Мы передали эту информацию в Генеральную прокуратуру… Наши выводы заключаются в том, что она, безусловно, раскрывает информацию, которая до ее раскрытия была материалом кабинета министров и обычно защищалась в соответствии с принципом конфиденциальности дел кабинета», — передает его слова TheGuardian.