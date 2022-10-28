Донецк, , 11:27 — REGNUM По мнению командира батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Ходаковского, на военную удачу влияет много факторов, а потому в ней не всегда играют ведущую роль личные качества военачальника. Он написал об этом 28 октября, комментируя недавнюю критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес одного из генералов Вооружённых сил (ВС) РФ.

Александр Ходаковский YouTube.com|Суть времени

По мнению комбата «Восток», персональная критика кого-либо из военного руководства в это случае — это лишнее, и с точки зрения мотивации выставление высшего командного состава некомпетентными бездарями её никому не добавляет и особенно в процессе мобилизации.

«Военная удача сослагается из множества факторов, и личные качества военачальника не всегда играют при этом первую роль. На грабли неудачи может наступить и талантливый командир, а бесталанному, напротив, может сопутствовать везение, — как тогда определить компетенцию?», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в начале нынешней недели в Херсонской области в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков ВСУ 23 бойца из Чечни погибли и ещё 58 были ранены.