Стокгольм, 28 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Недавнее повышение цен в Швеции означает, что 160 000 шведов, живущих на прожиточный минимум, рискуют больше не справляться с финансовыми трудностями, предупреждает Агентство по защите прав потребителей, о чем сигнализирует телеканал SVT.

Швеция

Подведомственный следователь Маргарета Линдберг предупреждает, что ситуация может означать, что люди вынуждены занимать деньги, чтобы прожить, что может привести к дальнейшему закручиванию долговой спирали.

Те, кто вынужден жить на прожиточный минимум, должны жить на 5 158 шведских крон (примерно 29 тыс. российских рублей) в месяц после оплаты расходов, например, на жилье, уход за детьми, командировки и лекарства.

Сумма не корректируется в соответствии с повышением цен, а рассчитывается один раз в год. Новый прожиточный минимум будет определен в конце текущего года.