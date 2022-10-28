Барнаул, 28 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Ученые Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты») в ходе экспериментального исследования доказали эффективность использования метода цветовой фотостимуляции для повышения умственной деятельности человека. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ИГН.

ИГН АлтГУ Методика «Динамика процесса заучивания»

Современный человек ежедневно получает большое количество новой информации, которую, как правило, необходимо быстро переработать, проанализировать и запомнить. Успешность этих процессов во многом зависит от индивидуальных особенностей субъекта, от его текущего физического и психического состояния, и условий, в которых он находится. Однако, всегда существовала и существует потребность в поиске способов, позволяющих улучшить мозговую активность человека, помочь ему запомнить, как можно больший объем информации.

Психологи Института гуманитарных наук АлтГУ, исследуя эту проблему, применили психофизиологический подхода для ее решения, поскольку в активации мозговой деятельности человека основную роль играет нервная система, которая обеспечивает восприятие, анализ поступающей информации, а также определяет тип реагирования.

Для установления оптимального уровня мозговой активности, при котором демонстрируются высокие показатели умственной деятельности, ученые провели экспериментальное исследование, в котором приняли участие 20 студентов обоего пола, в возрасте от 19 до 21 года. В эксперименте был применен метод цветового фотостимуляционного воздействия на эффективность запоминания и использована методика «Динамика процесса заучивания», которая предназначена для изучения познавательных процессов у студентов.

Для изучения влияния цветовой фотостимуляции на эффективность запоминания использовался аппарат ГСПИ–1Ц, представляющий собой прибор с затемненными очками, с внутренней стороны которых встроены светодиоды трех цветов: красного, синего и зеленого. Электронная часть устройства обеспечивает автоматическую ритмическую демонстрацию фотостимула соответствующего цвета на выбранной частоте в диапазоне от 0,5 до 25 Гц, с возможностью регулировки уровня яркости свечения светодиодов.

Для работы учеными ИГН АлтГУ была выбрана частота, равная 10 Гц, считающаяся наиболее оптимальной для продуктивной умственной деятельности. Яркость свечения диодов составляла 30%, что позволяло избежать негативной нагрузки на зрительный анализатор. Весь эксперимент по оценке влияния фотостимуляции на эффективность запоминания был разделен на четыре этапа: без фотостимуляции и с фотостимуляцией красным светом, синим и зеленым. На каждом этапе, состоящем из шести попыток продолжительностью по 5 минут каждая, для запоминания испытуемым предлагались отличающиеся наборы слов.

Полученные данные систематизировались и подвергались статистической обработке с использованием методов вариационной статистики, с применением U–критерия Манна-Уитни.

«В ходе исследования мы установили, что кроме эффекта навязывания ритма с помощью фотостимуляции частотой 10 Гц, большое значение на эффективность выполнения задания по запоминанию и воспроизведению определенного набора слов оказывает цвет», — поясняет разработчик проекта, доцент кафедры общей и прикладной психологии ИГН АлтГУ, кандидат биологических наук Михаил Яценко.

По его словам, например, красный цвет оказывает мощное возбуждающее воздействие на психику человека, пульс и дыхание учащаются, увеличивается артериальное давление крови, активируется мышечная система. Синие цвета вызывают у человека некую заторможенность, при этом дыхание становится менее глубоким, а пульс ослабляется, снижается мускульное напряжение. Всестороннее положительное влияние на испытуемых оказал зеленый цвет, от применения которого нормализовалось давление крови, дыхание и пульс, возросла острота зрения, снизились показатели реакции мышц, увеличилась концентрация внимания.

Михаил Яценко также отметил, что воздействие зеленым цветом имело положительные отзывы среди участников эксперимента. Испытуемые отмечали ощущение комфорта в процессе исследования; увеличилось количество воспроизводимых слов после воздействия зеленым цветом, что свидетельствовало о его положительном влиянии на эффективность запоминания и воспроизведения информации.

«Цветовое фотостимуляционное воздействие с указанными параметрами, то есть частотой 10 Гц и использованием зеленого цвета, может применяться в качестве способа повышения эффективности процессов запоминания и воспроизведения информации», — подчеркнул Михаил Яценко.

Таким образом, по мнению ученых ИГН АлтГУ, навязывание ритмической активности с использованием цветовой фотостимуляции в диапазоне биоэлектрической активности мозга, при котором демонстрировались высокие показатели умственной деятельности, позволит достичь оптимального функционального состояния для повышения умственной деятельности человека и запоминания большого объема информации.

Добавим, что исследовательский проект психологов Института гуманитарных наук будет представлен 29 октября на одной из площадок фестиваля НАУКА 0+ в Алтайском госуниверситете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Институт гуманитарных наук Алтайского госуниверситета (АлтГУ) приступил к реализации масштабного проекта — Академия креативного образования Universum, ставшего одним из ведущих социально-гуманитарных проектов программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

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