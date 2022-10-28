Астрахань, , 11:25 — REGNUM Усилить охрану значимой инфраструктуры Астраханской области поручено силовым структурам по решению оперативного штаба, заседание которого провёл губернатор Игорь Бабушкин, сообщили в пресс-службе правительства региона 28 октября.

Игорь Бабушкин Astrobl.ru

Речь идёт об объектах транспорта, связи и энергетики. Главам муниципальных образований рекомендовано сократить количество массовых мероприятий и сохранять высокую готовность мер гражданской обороны, в том числе по системам оповещения граждан.

Министерству промышленности и природных ресурсов региона поручено организовать централизованные закупки всего необходимого для нужд воинских частей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе сообщили о планах завершить мобилизационные мероприятия к 31 октября.