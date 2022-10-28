Москва, 28 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В 2023 году в России вполне логично ожидать роста цен на новые легковые автомобили, вызванный дефицитом и желанием автодилеров поддержать привычный уровень доходов при снижении продаж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Авторынок

«Рост стоимости легковых автомобилей в 2022 году в первую очередь определялся дефицитом, сложностями поставок и ростом издержек на логистику, — констатировал он. — Часть автопроизводителей решили приостановить поставки в Россию, что уже вызвало изменение рынка, на котором стали преобладать российские «Лады» и китайские автомашины. При этом были сложности в сборке некоторых моделей ВАЗ из-за использования импортных деталей, не производившихся в России. Сложности с логистикой наблюдались и у корейских производителей, что также усилило дефицит предложения. Дальнейшее развитие авторынка будет связано с темпом поставок новых автомашин, возможно, из Китая, Ирана и Юго-Восточной Азии, успехами параллельного импорта, возможным ростом поставок машин с пробегом».

По его словам, в 2023 году вполне логично ожидать роста цен, вызванного дефицитом и желанием автодилеров поддержать привычный уровень доходов при снижении продаж.

«Сдерживающим фактором будет поведение потребителей, перешедших к сберегательной модели и предпочитающих не обновлять свой транспорт еще год-два, а также их желание присмотреться к новым маркам, понять их качество и особенности эксплуатации», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ЕС с 2035 года будут запрещены автомобили на ископаемом топливе.