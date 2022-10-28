Стокгольм, 28 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Объем розничных продаж в Швеции снизился на 0,4% в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем с поправкой на календарные и сезонные факторы. Об этом 28 октября сообщило Статистическое управление на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Торговля бытовыми товарами, исключая оборот алкогольной продукции Systembolaget, снизилась на 0,7%, а торговля товарами длительного пользования снизилась на 0,1%.

«Пятый месяц подряд как месячная, так и годовая динамика общего объема розничной торговли была отрицательной», — пишет представитель ведомства Чонвон Ким.

За последний трехмесячный период (июль-сентябрь) объем продаж в розничной торговле Швеции с учетом календарных и сезонных колебаний был на 4,5% ниже, чем за предыдущий трехмесячный период (апрель-июнь). Торговля редкими товарами показывает снижение на 4,1%, в то время как торговля товарами повседневного спроса показывает снижение на 0,7%.