Красногорск, 28 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Московской области к празднованию Дня народного единства подготовили более 600 мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

В подмосковных города с 4 по 6 ноября состоятся концерты с участием любительских творческих коллективов и исполнителей, фестивали искусств, тематические акции, мастер-классы.

Также для жителей Подмосковья проведут квесты, флешмобы, интерактивные познавательные экскурсии, тематические спектакли, кинопоказы и прочее. Ожидается, что в них примут участие более 90 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России ждёт короткая рабочая неделя и длинные выходные с 4 по 6 ноября.

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