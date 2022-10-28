Донецк, 28 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Автозаправочные станции в Донецкой Народной Республике после обстрела со стороны ВСУ нефтебазы в Шахтёрске работают в штатном режиме. Об этом 28 октября сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Хочу поделиться оперативной информацией — все заправки, как государственные, так и коммерческие, продолжают свою работу в штатном режиме. Топливо доставляется на АЗС согласно графикам», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

В ДНР завезено 75 вагонов с топливом — это около 5,5 млн литров бензина марок Аи-92 и Аи-95. В наличии также есть дизельное топливо.

ИА REGNUM сообщало, что 27 октября на нефтебазе в Шахтёрске после обстрела со стороны ВСУ загорелись две ёмкости с топливом объёмом 400 кв. метров и одна цистерна с топливом объёмом 2 тыс. кв. метров.

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