Москва, , 11:24 — REGNUM Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды страны блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о выполнении стамбульской продовольственной сделки.

Азотные удобрения Gncr.com

Отмечается, что российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам.

«И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что настроен «относительно оптимистично» в отношении продления на ноябрь сделки, заключенной при посредничестве ООН и позволившей возобновить экспорт зерна с территории б. УССР через Черное море.

Читайте также: Замглавы ООН с оптимизмом смотрит на возможность продления зерновой сделки