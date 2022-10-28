Оренбург, , 11:23 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве медика, сообщили 28 октября в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Фигурант резонансного дела останется в СИЗО до 2 декабря 2022 года. Обвиняемый и его адвокат не возражали против продления срока содержания под стражей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25-летняя врач убита 2 августа в подъезде многоэтажного дома. Она шла к пациенту. Злоумышенник нанёс медику не менее 30 ножевых ранений.

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