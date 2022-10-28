Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Сбежавшая королевская кобра в главном серпентарии Стокгольма Skansenakvariet, наконец, поймана. Об этом сообщает газета Expressen.

В дикой природе кобра может прожить до 35 лет, на ферме продается примерно через 3 года после рождения Елена Хованская © ИА REGNUM

Как говорят сотрудники Skansenakvariet, змея сейчас находится не в аквариуме, а в «закрытом пространстве».

«Мы засекли змею на камерах», — пишет Ана Вальстрём из Skansenakvariet в текстовом сообщении в редакцию Expressen.

Она также пишет, что персонал работает над поимкой королевской кобры и доставкой ее обратно в аквариум.

Змея исчезла из террариума ее 22 октября. Умное животное воспользовалось заменой ламп освещения. На камерах видно, как кобра просто продавила вверх лампочку и «сбежала», после чего серпентарий необходимо было эвакуировать.