Москва, , 11:23 — REGNUM Онлайн-кинотеатр KION вернул в каталог сериал «Союз спасения. Время гнева». Информация была опубликована 28 октября на сайте платформы.

Герой Ивана Янковского в сериале «Союз Спасения. Время гнева» Пресс-служба Первого канала

Пользователям потокового сервиса теперь доступны все восемь эпизодов шоу. Администрация онлайн-кинотеатра извинилась перед подписчиками за то, что выход эпизодов сериала был поставлен «на паузу» после премьеры четвёртой серии.

Напомним, главную роль в сериале «Союз спасения. Время гнева» исполняет Павел Прилучный. В качестве режиссёра проекта выступает Андрей Кравчук, в 2019 году выпустивший на экраны историческую ленту «Союз спасения», сюжет которой рассказывал о восстании декабристов.

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