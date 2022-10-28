Москва, 28 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр KION вернул в каталог сериал «Союз спасения. Время гнева». Информация была опубликована 28 октября на сайте платформы.

Пресс-служба Первого канала Герой Ивана Янковского в сериале «Союз Спасения. Время гнева»

Пользователям потокового сервиса теперь доступны все восемь эпизодов шоу. Администрация онлайн-кинотеатра извинилась перед подписчиками за то, что выход эпизодов сериала был поставлен «на паузу» после премьеры четвёртой серии.

Напомним, главную роль в сериале «Союз спасения. Время гнева» исполняет Павел Прилучный. В качестве режиссёра проекта выступает Андрей Кравчук, в 2019 году выпустивший на экраны историческую ленту «Союз спасения», сюжет которой рассказывал о восстании декабристов.